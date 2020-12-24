Тесты, бесплатные лекарства, вакцинация: Беглов рассказал о ходе борьбы с пандемией COVID-19 в Петербурге

Власти Петербурга, по словам Беглова, рассматривают возможность открытия пунктов вакцинации на больших промышленных предприятиях, где есть медпункты. Кроме того, до Нового года город рассчитывает получить от Минздрава первую крупную партию вакцины – 100 тысяч доз. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Власти Петербурга, по словам Беглова, рассматривают возможность открытия пунктов вакцинации на больших промышленных предприятиях, где есть медпункты. Кроме того, до Нового года город рассчитывает получить от Минздрава первую крупную партию вакцины – 100 тысяч доз. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в городе планируют наращивать объемы тестирования на ковид, сколько потрачено на закупку бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому, а также о ходе вакцинации.

По словам главы Северной столицы, планируется наращивать количество лабораторий, чтобы как можно оперативнее выявлять случаи заражения — срок получения результатов теста необходимо сократить до 48 часов. Губернатор добавил, что на закупку бесплатных препаратов для пациентов, которые лечатся от COVID-19 в домашних условиях, получено 203 млн рублей из федерального бюджета и более 300 млн направили из бюджета Петербурга.

Также Беглов отметил, что Петербург стал первым российским городом, где к проведению КТ-диагностики в рамках полиса ОМС привлекли 9 частных клиник. Сейчас в Северной столице работают 20 пунктов вакцинации от коронавируса, в ближайшее время откроется еще 50. Специалисты разрабатывают удобную систему записи для горожан, рассказал губернатор в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о текущем состоянии коечного фонда в коронавирусных госпиталях города на Неве.