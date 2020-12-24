Тесты, бесплатные лекарства, вакцинация: Беглов рассказал о ходе борьбы с пандемией COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что в городе планируют наращивать объемы тестирования на ковид, сколько потрачено на закупку бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому, а также о ходе вакцинации.
По словам главы Северной столицы, планируется наращивать количество лабораторий, чтобы как можно оперативнее выявлять случаи заражения — срок получения результатов теста необходимо сократить до 48 часов. Губернатор добавил, что на закупку бесплатных препаратов для пациентов, которые лечатся от COVID-19 в домашних условиях, получено 203 млн рублей из федерального бюджета и более 300 млн направили из бюджета Петербурга.
Также Беглов отметил, что Петербург стал первым российским городом, где к проведению КТ-диагностики в рамках полиса ОМС привлекли 9 частных клиник. Сейчас в Северной столице работают 20 пунктов вакцинации от коронавируса, в ближайшее время откроется еще 50. Специалисты разрабатывают удобную систему записи для горожан, рассказал губернатор в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.ru.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о текущем состоянии коечного фонда в коронавирусных госпиталях города на Неве.