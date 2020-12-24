Беглов рассказал о планах по наращиванию коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Петербурге

Сейчас пациентов с коронавирусом лечат в 16 городских и 6 федеральных стационарах. До конца года в Ленэкспо развернут около 2500 коек для больных средней степени тяжести. Порядка 900 коек откроют в федеральных стационарах. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сейчас пациентов с коронавирусом лечат в 16 городских и 6 федеральных стационарах. До конца года в Ленэкспо развернут около 2500 коек для больных средней степени тяжести. Порядка 900 коек откроют в федеральных стационарах. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы Александр Беглов о текущих мощностях городского коечного фонда для пациентов с коронавирусом, а также поделился планами по увеличению количества койкомест для больных COVID-19.

Градоначальник напомнил, что сегодня, 24 декабря, открылся новый корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн, а в ближайшее время сдадут в эксплуатацию новый корпус больницы №33 Колпинского района, в котором будут принимать плановых пациентов, тогда как коронавирусным больным передадут действующий терапевтический корпус.

Кроме того, в первом квартале 2021 года в строй введут новое здание больницы Святого Луки, что добавить коечному фонду Петербурга еще 220 мест. «Мы начинаем перестраивать наше здравоохранение, делаем его мобильным, отвечающим на вызовы времени», — подчеркнул губернатор в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили 626 человек.