В Петербурге прививки от коронавируса за сутки сделали 626 человек

Медицинские сотрудники продолжают фиксировать количество сделанных вакцин от коронавируса. За прошедшие сутки от новой инфекции привились 626 человек.
Данные об этом предоставили в Смольном в четверг, 24 декабря. Администрация города подготовила ежедневную информационную справку о борьбе с коронавирусом. Отмечается, что в общей сложности от коронавируса уже привились 2 тыс. 171 пациент.
Первыми вакцину получают работники социальных сфер. Это учителя, врачи, полицейские и сотрудники других категорий.
Всего в городе на данный момент работает 36 прививочных пунктов. К Новому году их количество увеличится до 70.
Напомним, что накануне от коронавирусной инфекции привились 510 жителей Северной столицы.
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