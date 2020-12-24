В Петербурге прививки от коронавируса за сутки сделали 626 человек

В Петербурге прививки от коронавируса за сутки сделали 626 человек
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Медицинские сотрудники продолжают фиксировать количество сделанных вакцин от коронавируса. За прошедшие сутки от новой инфекции привились 626 человек.

Данные об этом предоставили в Смольном в четверг, 24 декабря. Администрация города подготовила ежедневную информационную справку о борьбе с коронавирусом. Отмечается, что в общей сложности от коронавируса уже привились 2 тыс. 171 пациент.

Первыми вакцину получают работники социальных сфер. Это учителя, врачи, полицейские и сотрудники других категорий.

Всего в городе на данный момент работает 36 прививочных пунктов. К Новому году их количество увеличится до 70.

Напомним, что накануне от коронавирусной инфекции привились 510 жителей Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге инженеры создали шлем для защиты от Covid-19 с помощью 3D-принтера.

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