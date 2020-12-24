В Петербурге инженеры создали шлем для защиты от Covid-19 с помощью 3D-принтера

Новая технология предназначена для того, чтобы защитить врачей от коронавируса. Вирус не сможет атаковать человека в 99,9%. Сама разработка имеет небольшой вес и отверстия для вентиляции. О своей разработке рассказал Денис Голубев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам создателя технологии, шлем имеет прозрачный корпус и систему вентиляции. Это позволяет воздуху свободно перемешаться и доставлять носителю нужный комфорт. При этом, по словам Дениса Голубева, разработка предназначена для врачей в «красной зоне» коронавируса.

«Нашей главной задачей было обеспечить комфорт для врачей, которые сутками дежурят в «красной зоне» в защитных костюмах», – заявил разработчик.

Защитный каркас для медиков удалось создать с помощью 3D-принтера. Инженеры распечатали элементы с данного устройства. Такая технология, как утверждает автор, позволяет постоянно вносить изменения в продукт и улучшать его.

Изделие уже оценили врачи городской многопрофильной больницы №2. Денис Голубев надеется, что шлем найдет свою популярность и в других клиниках Петербурга.

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