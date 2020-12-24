В Петербурге инженеры создали шлем для защиты от Covid-19 с помощью 3D-принтера

В Петербурге инженеры создали шлем для защиты от Covid-19 с помощью 3D-принтера
Ученые создают проекты масок, чтобы защитить врачей. Фото: unsplash

Новая технология предназначена для того, чтобы защитить врачей от коронавируса. Вирус не сможет атаковать человека в 99,9%. Сама разработка имеет небольшой вес и отверстия для вентиляции. О своей разработке рассказал Денис Голубев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам создателя технологии, шлем имеет прозрачный корпус и систему вентиляции. Это позволяет воздуху свободно перемешаться и доставлять носителю нужный комфорт. При этом, по словам Дениса Голубева, разработка предназначена для врачей в «красной зоне» коронавируса.

«Нашей главной задачей было обеспечить комфорт для врачей, которые сутками дежурят в «красной зоне» в защитных костюмах», – заявил разработчик.

Защитный каркас для медиков удалось создать с помощью 3D-принтера. Инженеры распечатали элементы с данного устройства. Такая технология, как утверждает автор, позволяет постоянно вносить изменения в продукт и улучшать его.

Изделие уже оценили врачи городской многопрофильной больницы №2. Денис Голубев надеется, что шлем найдет свою популярность и в других клиниках Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые объяснили, почему маски не могут остановить COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией защитный шлем красная зона новости СПб ограничительные меры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ласточка» из Петербурга в Тихвин совершит первый рейс 28 декабря
Беглов заявил о скором начале строительства магистрали «Москва – Санкт-Петербург»
В Петербурге новый проект Генерального плана рассчитан до 2040 года
В России выявили более 29 тыс. случаев Covid-19 за сутки
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3751 человек
В Москве возбудили уголовное дело против Любови Соболь
Петербуржец расплатился с детьми, чтобы ездить на машине
На Вяземском пожарные за час потушили квартирный пожар