Ученые объяснили, почему маски не могут остановить COVID-19

Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить распространение коронавируса.
Вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард рассказал, что вирус передается через капли жидкости, которые появляются в результате кашля и чихания. Маска не может остановить эти частицы, потому что они слишком малы, сообщает Daily Mail.
Однако маски способны уловить более крупные водяные капли, в которых также часто перемещается новый коронавирус.
Капли не являются единственным способом, которым распространяется коронавирус. Он может передаваться также через дым или пыль, которые относительно долгое время остаются в помещениях.
«По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить», — говорит профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что защитная маска зимой может стать и средством утепления, однако нужно помнить о правилах ношения такого изделия. По его словам, все маски, и одноразовые медицинские, и многоразовые, респираторы можно использовать зимой. Однако менять их необходимо чаще, чем летом.