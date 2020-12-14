Врач рассказал о правилах ношения маски зимой

Защитная маска зимой может стать и средством утепления, однако нужно помнить о правилах ношения такого изделия. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, все маски, и одноразовые медицинские, и многоразовые, респираторы можно использовать зимой. Однако менять их необходимо чаще, чем летом. Так, если средство индивидуальной защиты промокнет от снега, нужно немедленно сменить его.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что респираторы с клапаном могут использовать только здоровые люди, а также те, кто переболел коронавирусной инфекцией. Дело в том, что клапан не фильтрует выдыхаемый воздух.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ни одни регион России не находится в красной зоне по коронавирусу.