Ни один регион России не находится в красной зоне по коронавирусу

Лучше всего в настоящее время дела обстоит на Чукотке, в Костромской области и Москве. Фото: pixabay.com

Лучше всего в настоящее время дела обстоит на Чукотке, в Костромской области и Москве. Фото: pixabay.com

Ни один регион России не находится в «тяжелой» зоне по распространению коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, если индекс распространения указанной болезни меньше единицы, то ситуация улучшается, если же больше — ухудшается.

Как сообщили РИА «Новости», специалист отметил, что показатели по смертности ощутимо упадут в Москве и Петербурге. И добавил, что даже при проведении масштабной вакцинации не произойдет резкое улучшение ситуации.

Удовлетворительное состояние по коронавирусу наблюдается в 55-ти регионах страны.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в городе.