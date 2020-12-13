Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Ежедневный рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге удалось затормозить. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», — написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник также поблагодарил жителей Петербурга за соблюдение мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

В Петербурге за сутки зафиксировано 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе 174486 случаев заражения COVID-19. Скончались 6324 человека. Выздоровело 98708 человек.

В России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная пандемия продолжает вершить судьбы людей по всему миру. Статистика смертности от коронавируса в Петербурге только растет.