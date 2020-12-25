Петербург получит миллиард на строительство Широтной магистрали

Создание Широтной магистрали обеспечит прямое соединение между восточными и южными районами города. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Создание Широтной магистрали обеспечит прямое соединение между восточными и южными районами города. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правительство России выделило 999,98 млн рублей на подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Две магистрали соединят через транспортную развязку между ЗСД и Витебским проспектом. Мероприятия предусмотрели первым этапом создания ШМСД.

Как сообщили на сайте Кабинета министров РФ, премьер также подписал постановление, утверждающее правила предоставления средств.

Отметим, протяженность Широтной магистрали составит 27,4 км. Из них 13,4 – в Ленинградской области. Стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей. Первый этап строительства планируется начать в первом квартале 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с января по сентябрь 2020 года на Западном скоростном диаметре отмечена положительная динамика в отношении снижения уровня аварийности. По статистике, основное количество столкновений на магистрали составляют незначительные ДТП возле пунктов оплаты проезда.