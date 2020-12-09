Число аварий на ЗСД в 2020 году снизилось на 20%, а жертв ДТП стало меньше на 70%

Если Вы уже едете по ЗСД, но не уверены в том, что денежных средств на балансе достаточно для успешного проезда через быструю транспондерную полосу, воспользуйтесь полосой с кассиром-оператором. Если выяснится, что проезд по транспондеру невозможен — оплату можно совершить наличными/банковской картой/любым устройством с поддержкой NFC, советуют службы безопасности ЗСД. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Если Вы уже едете по ЗСД, но не уверены в том, что денежных средств на балансе достаточно для успешного проезда через быструю транспондерную полосу, воспользуйтесь полосой с кассиром-оператором. Если выяснится, что проезд по транспондеру невозможен — оплату можно совершить наличными/банковской картой/любым устройством с поддержкой NFC, советуют службы безопасности ЗСД. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

С января по сентябрь 2020 года на Западном скоростном диаметре отмечена положительная динамика в отношении снижения уровня аварийности.

Так, за этот период общее количество дорожно-транспортных происшествий на скоростной трассе снизилось почти на 20%, а число пострадавших в авариях уменьшилось на 70%. По статистике, основное количество столкновений на магистрали составляют незначительные ДТП возле пунктов оплаты проезда.

Службы безопасности дорожного движения ЗСД отмечают, что в большинстве случаев аварии подобного рода можно предотвратить, заранее приготовившись к процедуре оплаты. Для этого стоит заранее проверить баланс и убедиться, что на нем есть достаточная сумма. Пополнять транспондер стоит не позднее, чем за полчаса до проезда по ЗСД, а держать его лучше под рукой — на лобовом стекле автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в случае аварии на ЗСД автомобилисты могут рассчитывать на бесплатную транспортировку за пределы магистрали.