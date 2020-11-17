КРТИ: петербургские автомобилисты могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию при аварии на ЗСД

Эвакуатор поможет доставить пострадавший транспорт до ближайшего съезда, а затем довезет до стоянки. Фото: Baltphoto

Эвакуатор поможет доставить пострадавший транспорт до ближайшего съезда, а затем довезет до стоянки. Фото: Baltphoto

Городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) напоминает водителям Северной столицы, что на Западном скоростном диаметре (ЗСД) актуальна услуга по бесплатной эвакуации в случае аварии.

Это касается транспортных средств 1-го и 2-го классов, получивших повреждениях в результате ДТП. Для бесплатной эвакуации необходимо позвонить в круглосуточный диспетчерский центр по номеру 0405. Звонок также не нужно оплачивать. На место происшествия оперативно отправит инспектора, который обеспечит безопасность для всех участников дорожного движения на месте аварии и организует эвакуацию за пределы магистрали.

В комитете отмечают, что чаще всего причинами столкновений на скоростной трассе становится наезд на остановившиеся автомобили и так называемые «повторные» ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк ВТБ готов выделить миллиард рублей на строительство Широтной магистрали.