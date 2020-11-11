Беглов обсудил с президентом ВТБ строительство ЗСД

Беглов обсудил с президентом ВТБ строительство ЗСД
ЗСД. Фото: Baltphoto

Банк выделит 1 млрд рублей на реализацию проекта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Банка ВТБ Андрей Костин обсудили сотрудничество по инфраструктурным проектам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что организация примет участие в финансировании строительства первого этапа ЗСД. На эти цели ВТБ выделит 1 миллиард рублей. Власти и банк уже обсуждают конкретные рабочие вопросы реализации проекта.

Напоминаем, что длина Широтной магистрали скоростного движения составил 27,4 километра, в ее состав войдут 11 развязок. Она начнется от ЗСД и закончится в Ленинградской области у выхода на трассу «Кола».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЗСД подготовили к гололедице. Проезжую часть обработали противогололедными материалами впервые за сезон.

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