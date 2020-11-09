ЗСД подготовили к гололедице

Проезжую часть обработали противогололедными материалами впервые за сезон.

В Санкт-Петербург уже завтра, 10 ноября, ожидается гололедица. Столбик термометра постепенно ползет «вниз» – к нулевой отметке. В связи с этим дороги начали готовить к наступающим холодам. Так, например, противогололедными материалами уже обработали проезжую часть ЗСД.

Также на ЗСД работает автоматическая система обеспечения противогололедной обстановки, которая наносит жидкий реагент на полотно особо сложных участков дороги. Автомобилистов просят готовятся к зиме заранее – заменить шины и жидкость омывателя, проверить работоспособность дворников, а также поменять стиль вождения.

Граждан просят соблюдать дистанцию и делать все, чтобы избежать различных инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге готовятся к борьбе с гололедицей. Для этих целей используют соль, которой будут посыпать дороги.