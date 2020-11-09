В Петербурге готовятся к борьбе с гололедицей

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Для этих целей используют соль, которой будут посыпать дороги.

В Санкт-Петербурге ожидаются морозы и гололедица уже этой ночью, 10 ноября. Комитет по благоустройству уже готовится к тому, чтобы посыпать дороги солью, дабы избежать различных инцидентов из-за скольких дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Период зимней уборки в городе начался еще 16 октября, но снег с тех пор шел всего лишь один раз – 19-го октября. При этом температура почти ни разу не опускалась ниже ноля.

Во вторник в Северной столице похолодает, так что специалисты находятся начеку. 124 машины готовы в любой момент приступить к ликвидации гололеда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер и дожди придут в Петербург в понедельник. Атмосферное давление особо не изменится и составит 766 мм рт.ст., что выше нормы.