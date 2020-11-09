Ветер и дожди придут в Петербург в понедельник

Ветер и дожди придут в Петербург в понедельник
В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay

Погода в Северной столице в понедельник, 9 ноября, будет дождливой и ветреной. Синоптическую ситуацию определит тыловая части обширного циклонического вихря.

Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалисты центра «Фобос», синоптика Михаила Леуса. Сегодня жителей и гостей города ждет переменная облачность, а временами и короткие дожди. Северно-западный ветер немного усилится до порывистого: его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

В понедельник днем уличные термометры покажут отметки в +6…+8 градусов. А в Ленинградской области воздух прогреется до +4…+9 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 766 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейскую часть России ждет длительное похолодание.

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