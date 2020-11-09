Европейскую часть России ждет длительное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на европейскую территорию России надвигается затяжное похолодание.

Об этом стало известно в понедельник, 9 ноября. Как сообщает ТАСС, холодные воздушные массы накроют регионы в начале недели. По словам Вильфанда, подобный характер погоды будет длиться долго, как минимум до конца недели.

Однако синоптик заверил жителей европейской части страны, что такие температуры, хоть и покажутся россиянам резким похолоданием, соответствуют средним климатическим значениям, характерным для ноября. Вильфанд пояснил, что обычно заморозки начинаются именно в это время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти прогнозируют дождь с мокрым снегом. Жителей Ленобласти призвали быть внимательнее в связи со штормовым ветром.