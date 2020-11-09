В Ленобласти прогнозируют дождь с мокрым снегом

В Ленинградской области рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега. В целом погода будет облачной с прояснениями, сообщили в региональном управлении МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 9 ноября, будет дуть западный, северо-западный ветер, его скорость достигнет 15-17 метров в секунду. Жителей Ленобласти призвали быть внимательнее в связи со штормовым ветром.

Ночью в 47 регионе ожидается похолодание до -3 градусов, днем температура на улице поднимется до +5…+7 градусов. Большинство районов области накроют короткие и умеренные дожди, а местами прогнозируется мокрый снег.

Днем атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге понедельник выдастся ветреным.