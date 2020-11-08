В Петербурге понедельник выдастся ветреным

Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Горожанам стоит быть осторожнее, когда они выходят на улицу.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 9 ноября, ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 12 м/с, а иногда и 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Днем воздух прогреется до семи градусов тепла, а ночью температура опустится до ноля. Погода ожидается не только ветреная, но и облачная – с кратковременными дождями. Синоптики прогнозируют слабое повышение атмосферного давления в темное время суток и понижение – днем.

Напоминаем, что при сильном ветре стоит быть внимательнее при выходе из дома. Горожанам лучше держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сильный ветер и гололедица: на Ленобласть надвигается непогода.