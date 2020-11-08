Сильный ветер и гололедица: на Ленобласть надвигается непогода

Ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Об этом жителей Ленобласти предупредили в региональном управлении МЧС России. Ветер задержится в 47 регионе на несколько дней: синоптики обещают, что он сохранится еще как минимум до понедельника. Скорость ветра будет такой же, а ночью и утром в области подморозит, из-за чего на дорогах ожидается гололедица.

В целом 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в некоторых районах могут пройти дожди. Ветер будет дуть с запада, северо-запада.

Днем воздух на улице прогреется до +2…+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 ноября петербуржцев ждет сильный ветер и резкое похолодание.