Сильный ветер и гололедица: на Ленобласть надвигается непогода

Сильный ветер и гололедица: на Ленобласть надвигается непогода
В Ленобласти усиливается ветер. Фото: pixabay.com

Ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Об этом жителей Ленобласти предупредили в региональном управлении МЧС России. Ветер задержится в 47 регионе на несколько дней: синоптики обещают, что он сохранится еще как минимум до понедельника. Скорость ветра будет такой же, а ночью и утром в области подморозит, из-за чего на дорогах ожидается гололедица.

В целом 8 ноября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в некоторых районах могут пройти дожди. Ветер будет дуть с запада, северо-запада.

Днем воздух на улице прогреется до +2…+7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 ноября петербуржцев ждет сильный ветер и резкое похолодание.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть предупреждение мчс прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Украине мужчина убил и порезал нескольких человек
В Тайване юноша вышел из комы после шутки брата
В Токио нашли в помете летучих мышей вирус, схожий с SARS-CoV-2
Сильный ветер и гололедица: на Ленобласть надвигается непогода
Американские СМИ признали победу Байдена на выборах президента
В Петербурге убившую дочь женщину оставили под домашним арестом
Аэропорт Пулково 8 ноября работает без задержек и отмен
В Бразилии более 22 тысяч человек заразились Covid-19 за сутки