8 ноября петербуржцев ждет сильный ветер и резкое похолодание

В Северной столице в воскресенье, 8 ноября, ожидаются серьёзные изменения климатических условий. Возможно существенное усиление ветра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в городе в воскресенье днем, 8 ноября, пройдут кратковременные осадки. Дождь прольет местами в Северной столице. Кроме этого, возможно резкое похолодание, которое будет вызвано усилением ветра. Порывы ветра в выходной день составят 10-15 метров в секунду.

Отметим, что жителям города напомнили о мерах безопасности в непогоду. В МЧС советуют петербуржцам провести день дома, а автомобилистам быть аккуратнее на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как погода влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ветер и дождь приводят к переохлаждению организма и тем самым ослабляют иммунитет, делая его более восприимчивым к разного рода инфекциям.