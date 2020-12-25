Лукашенко отказался прививаться от COVID-19

Лукашенко отказался прививаться от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался прививаться от коронавирусной инфекции нового типа.

Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в городскую детскую клиническую больницу Минска. По словам главы Белоруссии, он со скептицизмом относится к самому коронавирусу.

Как сообщил телеканал ОНТ, при этом Лукашенко заявил, что в стране весной планируется привить от коронавируса 1,2 млн человек. И добавил, что эта цифра может возрасти до 2 млн, в зависимости от желания людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделать мир.

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