Под Тосно произошло ДТП с микроавтобусом. Есть пострадавшие

В субботу, 26 декабря, на федеральной трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, микроавтобус и внедорожник столкнулись лоб в лоб, а после задели еще одну машину. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе и ребенок. На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

«Митсубиси в лобовую столкнулся с микроавтобусом на выезде из Тосно на М10. Госпитализированы 5 человек», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга легковой автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Дорогу не смогли поделить две машины.