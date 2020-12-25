Машина вылетела на тротуар после ДТП на Возрождения

Машина вылетела на тротуар после ДТП на Возрождения
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Кировском районе Петербурга легковой автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Дорогу не смогли поделить две машины.

Авария случилась в пятницу, 25 декабря, на пересечении улиц Возрождения и Маршала Говорова. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что участники аварии повредили дорожное ограждение. Одна из машин вылетела с проезжей части на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и бригада «скорой помощи».

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столкнувшиеся легковушки перегородили проезд на 2-й Комсомольской улице.

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