Столкнувшиеся легковушки перегородили проезд на 2-й Комсомольской

Столкнувшиеся легковушки перегородили проезд на 2-й Комсомольской
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины перегородили сквозной проезд.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, на 2-й Комсомольской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что один из автомобилей въехал в машину, которая двигалась во встречном направлении. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать. Причины возгорания выясняются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка «победила» светофор на Долгоозерной улице
«Для эстетики»: Харламов рассказал про геморрой и обрезание
Машина вылетела на тротуар после ДТП на Возрождения
Лукашенко отказался прививаться от COVID-19
В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
В России не выявили аллергических реакций на вакцину «Спутник V»
В Выборгском районе жилой дом полыхал на 150 «квадратах»
Турция ужесточит правила въезда из-за коронавируса