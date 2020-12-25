Столкнувшиеся легковушки перегородили проезд на 2-й Комсомольской

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины перегородили сквозной проезд.

Авария случилась сегодня, 25 декабря, на 2-й Комсомольской улице. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что один из автомобилей въехал в машину, которая двигалась во встречном направлении. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать. Причины возгорания выясняются.