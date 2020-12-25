На Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать

На Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Ленинском проспекте в Петербурге загорелся легковой автомобиль. Водитель успел спастись.

Возгорание случилось сегодня вечером, 25 декабря, у дома №64/1. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в машине находился только водитель, который успел выбежать, а после пытался потушить полыхающий транспорт. На видеозаписи зафиксировано, что пламя полностью охватило легковушку. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб пожар чп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка в суде простила заразившего ее ВИЧ бойфренда после обещания ...
На Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать
Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола
Петербург получит миллиард на строительство Широтной магистрали
Стали известны подробности ДТП с мертвым водителем, влетевшим в здание на ...
Стали известны районы, де чаще всего вызывают врача через службу «112»
«Британский» штамм коронавируса нашли в 8 странах Европы
На Ропшинском шоссе заметили лобовое ДТП и фуру в кювете, собирается пробка