На Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать

На Ленинском проспекте в Петербурге загорелся легковой автомобиль. Водитель успел спастись.

Возгорание случилось сегодня вечером, 25 декабря, у дома №64/1. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в машине находился только водитель, который успел выбежать, а после пытался потушить полыхающий транспорт. На видеозаписи зафиксировано, что пламя полностью охватило легковушку. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола.