Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола

В Калининском районе Петербурге Легковой автомобиль Ford Focus развернуло на трамвайных путях, после чего машина влетела в другой припаркованный транспорт.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что иномарка въехала в автомобиль Lada Vesta. Часть второй машины оказалась на тротуаре. Движение на участке затруднено.

Информация о пострадавших отсутствует.

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