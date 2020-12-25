Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола

В Калининском районе Петербурге Легковой автомобиль Ford Focus развернуло на трамвайных путях, после чего машина влетела в другой припаркованный транспорт.
Дорожный инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На фотографиях видно, что иномарка въехала в автомобиль Lada Vesta. Часть второй машины оказалась на тротуаре. Движение на участке затруднено.
Информация о пострадавших отсутствует.
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