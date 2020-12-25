Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола

Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Калининском районе Петербурге Легковой автомобиль Ford Focus развернуло на трамвайных путях, после чего машина влетела в другой припаркованный транспорт.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Кадрами с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что иномарка въехала в автомобиль Lada Vesta. Часть второй машины оказалась на тротуаре. Движение на участке затруднено.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности ДТП с мертвым водителем, влетевшим в здание на Кадетской.

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