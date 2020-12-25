Стали известны подробности ДТП с мертвым водителем, влетевшим в здание на Кадетской

Поздним вечером в четверг мужчина въехал в здание на Кадетской линии. По предварительным данным, еще до столкновения у водителя случился сердечный приступ.

Дорожный инцидент произошел накануне, 24 декабря. Кадрами с места трагедии поделились в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, мужчина на Mercedes ехал по Университетской набережной от Благовещенского моста, после чего влетел в здание на Кадетской линии. Выяснилось, что 45-летний житель Москвы о своей болезни знал давно. Его супруга уже сообщила, что в начале следующего года он как раз собирался ложиться на кардиологическую операцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на Кадетской и Литейном погибли два человека.