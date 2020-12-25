В ДТП на Кадетской и Литейном погибли два человека

В Петербурге проводится проверка после двух смертельных аварий на дорогах города. В ДТП погибли два человека.

Одно из ДТП произошло вечером 24 декабря. В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что автомобиль Mercedes двигался по Университетской набережной в сторону Кадетской линии и врезался в здание. Водитель скончался на месте происшествия.

В ночь на 25 декабря в Центральном районе Петербурга ночью произошло смертельное ДТП. Эвакуатор насмерть сбил 23-летнюю девушку у Литейного моста вне зоны пешеходного перехода. Девушка скончалась от полученных травм. За рулем эвакуатора находился 23-летний мужчина. Кроме того, проводится проверка после ДТП на улице Композиторов, где вечером 24 декабря Opel сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.