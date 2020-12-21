На внутренней стороне КАД собралась гигантская пробка после массового ДТП, два человека пострадали

На внутренней стороне КАД собралась гигантская пробка после массового ДТП, два человека пострадали
Место происшествия. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.

Массовая авария случилась в понедельник, 21 декабря, на 57-м километре внутреннего кольца КАД. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:20 столкнулись грузовая «ГАЗель» и четыре легковых автомобиля. От удара фургон опрокинулся набок, перегодив проезд по нескольким полосам. Имеется информация о двоих пострадавших.

Из-за ДТП образовалась пробка протяженностью 7,5 км. Участок КАД до аварии был обработан противогололедными материалами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на место ДТП на внутренней стороне КАД прибыли сотрудники МЧС, скорой и правоохранители.

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