Медики и спасатели прибыли к месту аварии с перевернутой ГАЗелью на внутренней стороне КАД

В Петербурге на внутренней стороне КАД произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулась ГАЗель. На месте работают спасатели.

Авария случилась сегодня, 21 декабря, на участке после Вантового моста. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перевернутая газель и два автомобиля», — написал автор записи.

От столкновения ГАЗель перевернулась на бок. На место оперативно прибыли спасатели, сотрудники ДПС и скорой помощи. На участке собралась крупная пробка.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка полностью лишилась крыши после жесткого ДТП на Отрадненском шоссе.