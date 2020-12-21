Медики и спасатели прибыли к месту аварии с перевернутой ГАЗелью на внутренней стороне КАД

Медики и спасатели прибыли к месту аварии с перевернутой ГАЗелью на внутренней стороне КАД
Место происшествия. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Петербурге на внутренней стороне КАД произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулась ГАЗель. На месте работают спасатели.

Авария случилась сегодня, 21 декабря, на участке после Вантового моста. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перевернутая газель и два автомобиля», — написал автор записи.

От столкновения ГАЗель перевернулась на бок. На место оперативно прибыли спасатели, сотрудники ДПС и скорой помощи. На участке собралась крупная пробка.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка полностью лишилась крыши после жесткого ДТП на Отрадненском шоссе.

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