Легковушка полностью лишилась крыши после жесткого ДТП на Отрадненском шоссе

На Отрадненском шоссе в городе Никольское произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин буквально осталась без крыши.
Авария случилась сегодня утром, 21 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Колпинский район» социальной сети «ВКонтакте».
«По дороге из Никольского в Отрадное», — уточнил место столкновения автор записи.
На кадрах видно, что легковушки не поделили дорогу у остановки. У обоих транспортных средств сработали подушки безопасности. На месте работают спасатели и сотрудники полиции.
Обстоятельства случившегося и информация о состоянии водителей не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга пешеход пострадал в результате наезда автомобиля.