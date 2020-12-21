Легковушка полностью лишилась крыши после жесткого ДТП на Отрадненском шоссе

Одна из машин буквально осталась без крыши. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Одна из машин буквально осталась без крыши. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

На Отрадненском шоссе в городе Никольское произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин буквально осталась без крыши.

Авария случилась сегодня утром, 21 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Колпинский район» социальной сети «ВКонтакте».

«По дороге из Никольского в Отрадное», — уточнил место столкновения автор записи.

На кадрах видно, что легковушки не поделили дорогу у остановки. У обоих транспортных средств сработали подушки безопасности. На месте работают спасатели и сотрудники полиции.

Обстоятельства случившегося и информация о состоянии водителей не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга пешеход пострадал в результате наезда автомобиля.