На перекрестке Кондратьевского и Васенко пешеход попал под колеса иномарки

На перекрестке Кондратьевского и Васенко пешеход попал под колеса иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга неизвестный пешеход пострадал в результате наезда автомобиля. Очевидцы пишут, что его могли сбить на «земле».

Об этом в понедельник утро, 21 декабря, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, человека сбила белая иномарка.

Один из пользователей написал в комментариях, что проезжал место аварии, и ему показалось, что человек был сбит на пешеходном переходе. Он отметил, что пешеход жив.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате ДТП на Софийской погиб пассажир.

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