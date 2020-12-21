На перекрестке Кондратьевского и Васенко пешеход попал под колеса иномарки

В Калининском районе Петербурга неизвестный пешеход пострадал в результате наезда автомобиля. Очевидцы пишут, что его могли сбить на «земле».

Об этом в понедельник утро, 21 декабря, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все произошло на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, человека сбила белая иномарка.

Один из пользователей написал в комментариях, что проезжал место аварии, и ему показалось, что человек был сбит на пешеходном переходе. Он отметил, что пешеход жив.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. Подробности произошедшего устанавливаются.

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