В результате ДТП на Софийской погиб пассажир

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием иномарки и «Газели».

Подробности сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, на Софийской улице 23-летний водитель Volkswagen врезался в «Газель». В результате ДТП пассажир иномарки скончался, водителя увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 20 декабря, у дома №20 на Хасанской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.