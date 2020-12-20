В результате ДТП на Софийской погиб пассажир

В результате ДТП на Софийской погиб пассажир
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием иномарки и «Газели».

Подробности сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, на Софийской улице 23-летний водитель Volkswagen врезался в «Газель». В результате ДТП пассажир иномарки скончался, водителя увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 20 декабря, у дома №20 на Хасанской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

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