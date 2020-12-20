На Хасанской улице ДТП остановило движение автобусом

В воскресенье, 20 декабря, у дома №20 на Хасанской улице в Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

В результате происшествия остановилось движение троллейбусов и автобусов.

«На Хасанской 20, встретились двое, на развороте/въезде/выезде во двор. Троллейбусы и автобусы стоят в пробке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в Сети фото, автомобили не получили значительных повреждений. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.