Двух человек госпитализировали после тройного ДТП на Выборгском набережной

В Петербурге на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех машин. В результате столкновения пострадали два человека. Полиция проводит проверку.

Авария случилась ночью в воскресенье, 20 декабря, у дома №41. Дорогу не смогли поделить Volkswagen Polo, под управлением 38-летнего мужчины, Mitsubishi Lancer, под управлением 36-летней автоледи, и Hyundai, за рулем которого находился 24-летний водитель.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате столкновения пострадал водитель и 28-летний пассажир Volkswagen. Их госпитализировали состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром каршеринг попал в ДТП с маршруткой и ГАЗелью на Бутлерова.