Каршеринг попал в ДТП с маршруткой и ГАЗелью на Бутлерова

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга и еще двух машин. На участке образовалась пробка.

Авария случилась сегодня утром, 20 декабря, на улице Бутлерова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, арендованный автомобиль «столкнулся с маршруткой и отлетел в припаркованную ГАЗель». Транспортные средства заняли почти все проезжую часть. Другим автомобилистам приходится объезжать участников столкновения по обочине.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Верности таксист влетел в припаркованный автомобиль и уехал с места ДТП.