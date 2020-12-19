На Верности таксист влетел в припаркованный автомобиль и уехал с места ДТП

На Верности таксист влетел в припаркованный автомобиль и уехал с места ДТП
Место ДТП. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель влетел в припаркованную машину.

Авария случилась сегодня, 19 декабря, на улице Верности. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» врезался в легковой автомобиль. После, по словам очевидцев, лихач скрылся с места ДТП по улице Бутлерова.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вырезали людей из искореженного авто после ДТП на Луначарского, есть погибший.

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