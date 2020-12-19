Спасатели вырезали людей из искореженного авто после ДТП на Луначарского, есть погибший

В Петербурге на проспекте Луначарского произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Спасателям пришлось вырезать людей из искореженных автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 19 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель Subaru столкнулся с Hyundai, в результате чего не справился с управлением и влетел в столб. Они также добавили, что погиб пассажир первого авто, а водитель находится в реанимации

«Столкнулись Солярис Субару, который намотало на столб», — написал автор записи.

На кадрах видно, что японский автомобиль сильно пострадал. К месту трагедии прибыли машины скорой помощи, полиции и спасателей. Людей пришлось вытаскивать из транспортного средства при помощи специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека погибли после столкновения иномарки с «ВАЗ-2115» в Озерках.