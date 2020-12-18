Два человека погибли после столкновения иномарки с «ВАЗ-2115» в Озерках

Авария в Ленинградской области завершилась смертельным исходом. Два человека, находившихся в отечественном автомобиле, скончались после столкновения с иномаркой.
Столкновение случилось в пятницу, 18 декабря, примерно в 2 часа дня в поселке Озерки на Приморском шоссе. Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», в аварию угодили водители Nissan Murano и «ВАЗ-2115».
В итоге, для людей в отечественной машине столкновение оказалось смертельным. Прибывшие к месту происшествия врачи, не смогли оказать должной помощи. Пострадавшие скончались.
На данный момент точная причина аварии неизвестна.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Тойота» полностью сгорела на 5-й Жерновской улице. Спасатели смогли ликвидировать огонь, однако от иномарки практически ничего не осталось.