Два человека погибли после столкновения иномарки с «ВАЗ-2115» в Озерках

В аварии погибли два человека. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии погибли два человека. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария в Ленинградской области завершилась смертельным исходом. Два человека, находившихся в отечественном автомобиле, скончались после столкновения с иномаркой.

Столкновение случилось в пятницу, 18 декабря, примерно в 2 часа дня в поселке Озерки на Приморском шоссе. Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», в аварию угодили водители Nissan Murano и «ВАЗ-2115».

В итоге, для людей в отечественной машине столкновение оказалось смертельным. Прибывшие к месту происшествия врачи, не смогли оказать должной помощи. Пострадавшие скончались.

На данный момент точная причина аварии неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Тойота» полностью сгорела на 5-й Жерновской улице. Спасатели смогли ликвидировать огонь, однако от иномарки практически ничего не осталось.