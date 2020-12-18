«Тойота» полностью сгорела на 5-й Жерновской улице

Другие автомобили не пострадали. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Другие автомобили не пострадали. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Возгорание автомобиля произошло вечером в пятницу, 18 декабря. Точная причина пожара на данный момент неизвестна. Спасатели смогли ликвидировать огонь, однако от иномарки практически ничего не осталось.

Инцидент произошел на одной из парковок на 5-ой Жерновской улице. Местные жители сообщили о возгорании автомобиля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». К месту происшествия прибыли пожарные для ликвидации огня.

Стоит отметить, что стоящие рядом автомобили, не пострадали. Сгорела только одна «Тойота». Спецслужбы будут устанавливать причину произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве пожарные тушат здание Мосгоргеотреста по повышенной сложности. Площадь огня составляет более 300 квадратных метров. Возгоранию на данный момент присвоен третий номер сложности.