В Москве пожарные тушат здание Мосгоргеотреста по повышенной сложности

В Москве пожарные тушат здание Мосгоргеотреста по повышенной сложности
Один человек не может покинуть горящее здание. Фото: Pixabay

В столице России произошел крупный пожар в административном здании на Ленинградском проспекте. Площадь огня составляет более 300 квадратных метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгоранию на данный момент присвоен третий номер сложности.

Сам пожар случился на в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы в 20:58 по московскому времени. Горит седьмой этажей. Пришлось эвакуировать людей.

Кроме этого, один человек продолжает находится в здании. Он просит о помощи и не может покинуть здание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе ночью пожарные тушили три пожара.

В ночь на 18 декабря в Кингисеппском районе Ленобласти произошло три пожара. Сначала загорелся частный дом в деревне Ударник.

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