В Кингисеппском районе ночью спасатели тушили три пожара

В ночь на 18 декабря в Кингисеппском районе Ленобласти произошло три пожара. Сначала загорелся частный дом в деревне Ударник.

Сообщение о пожаре поступило около 22:29 часов. Пожар произошел в доме на общей площади 29 кв. метров. Справиться с огнем удалось в 1:01. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Второй пожар произошел в массиве Сережино. В СНТ Химик загорелся дачный дом на общей площади 56 кв. метров. Потушить пожар удалось к 2:11. Еще один пожар произошел Кингисеппе. В одном из домов на улице Химиков горели квартиры. Сообщение о возгорании поступило в 4:29 утра, пожар потушили за час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу два частных дома. Они справились с огнем за час, но спасти одного из жителей так и не успели. Возгорание случилось сегодня ночью, 16 декабря, в поселке Пудость. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 00:13. Местные жители заявили, что на улице Половинкиной полыхают два дома.