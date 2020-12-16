Один человек погиб при пожаре в поселке Пудость

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу два частных дома. Они справились с огнем за час, но спасти одного из жителей так и не успели.

Возгорание случилось сегодня ночью, 16 декабря, в поселке Пудость. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 00:13. Местные жители заявили, что на улице Половинкиной полыхают два дома.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на место пожара незамедлительно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Постройки горели на общей площади 74 «квадрата». К 1:08 пожар полностью потушили.

По данным портала 78.ru, в результате пожара один человек погиб, ещё одного, 55-летнего, доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Маринеско 15 спасателей тушили горящий подвал.