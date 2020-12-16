На Маринеско 15 спасателей тушили горящий подвал

В Кировском районе Петербурга спасатели тушили пожар в подвале жилого дома. С огнем боролись 15 сотрудников.

Возгорание случилось в среду, 16 декабря, в доме №6 по улице Маринеско. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:36. Они оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, очевидцы рассказали огнеборцам о дыме, идущем из подвала. Выяснилось, что там горела обстановка на площади 68 квадратных метров.

К 5:56 пожар был ликвидирован. Причины появления огня устанавливаются.

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