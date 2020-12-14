Пожарные вывели любителя алкоголя из горящей квартиры во Всеволожске

Пожарные вывели любителя алкоголя из горящей квартиры во Всеволожске
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в жилом доме. Спасатели вывели мужчину из горящего помещения.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 14 декабря, на Боровой улице Всеволожска. Пламя поглотило кухню и коридор.

Как сообщил портал 78.ru, прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части вывели из горящего дома мужчину. Жителя передали медикам.

Других пострадавших в пожаре нет. По словам соседей, хозяин квартиры любит выпить и подвергает опасности других жильцов. Причины появления огня неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала.

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Всеволожск ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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