Пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала

Пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.

Возгорание случилось в среду, 9 декабря, в доме №66 на набережной Обводного Канала. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:33. К месту происшествия были направлены 19 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, мусор горел на площади 60 квадратных метров. К 5:05 пожар полностью потушили.

Причина появления огня выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь пожарных тушили горящий дом в поселке Дачное.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За неделю в мире коронавирус подхватили почти 4 млн человек
Пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала
В Петербурге 9 декабря будет солнечно и холодно
Утренние пробки в Петербурге вот-вот поднимутся до 5 баллов
Восемь пожарных тушили горящий дом в Дачном
В Ленобласти установят 20 новых камер для нарушителей ПДД
В Роспотребнадзоре спрогнозировали развитие ситуации с COVID после ...
В Петербурге массово блокируют сайты, продающие липовые справки об ...