Пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала

Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.

Возгорание случилось в среду, 9 декабря, в доме №66 на набережной Обводного Канала. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 2:33. К месту происшествия были направлены 19 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, мусор горел на площади 60 квадратных метров. К 5:05 пожар полностью потушили.

Причина появления огня выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь пожарных тушили горящий дом в поселке Дачное.