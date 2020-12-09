Восемь пожарных тушили горящий дом в Дачном

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили горящий дом. Огонь охватил 62 квадратных метра.

Сигнал о ЧП поступил спасателям в среду, 8 декабря, около 4 часов утра. Возгорание случилось в доме на Косой улице в поселке Дачное.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. Они справились с огнем за полчаса. К 4:35 огонь был полностью потушен.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы показали дом на Софьи Ковалевской, где накануне утром полыхала двухкомнатная квартира.