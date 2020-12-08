Очевидцы показали дом на Софьи Ковалевской, где утром полыхала «двушка»

В Калининском районе Петербурга сегодня утром спасатели тушили пожар в квартире. Очевидцы поделились фотографиями с места ЧП.

Возгорание случилось во вторник, 8 декабря, на улице Софьи Ковалевской, 11, корпус 5. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, огонь вспыхнул около 4:30 утра. Вместе со спасателями к дому прибыли 4 машины скорой помощи.

«Пострадавших увезли в больницу», — написал автор записи.

В комментариях пользователи также добавили, что на месте происшествия проводилась эвакуация. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту пожара на Софьи Ковалевской приезжали 15 спасателей. Пламя успело повредить обстановку на площади 8 «квадратов».