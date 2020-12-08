На Софьи Ковалевской под утро вспыхнула «двушка»

На Софьи Ковалевской под утро вспыхнула &#171;двушка&#187;
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Калининском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире жилого дома. Пламя успело повредить обстановку на площади 8 «квадратов».

Возгорание случилось сегодня утром, 8 декабря, в доме №11 по улице Софьи Ковалевской. Огонь заметили около 6 утра. К месту ЧП были направлены 15 огнеборцев.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели справились с огнем за час. К 7:11 пожар был полностью потушен.

В настоящее время выясняется причина появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей час тушили баню в Тихвинском районе. Постройка горела на площади 12 квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Петербургу пожар спасатели


 

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