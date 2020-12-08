Восемь спасателей час тушили баню в Тихвинском районе

В Тихвинском районе Ленобласти минувшей ночью вспыхнула баня. С огнем боролись восемь пожарных.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 8 декабря, в деревне Олончино (сельское поселение Ганьковское). Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 00:44. Огнеборцы выехали к месту очага на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, баня горела на площади 12 квадратных метров. В 1:56 пожар был ликвидирован.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре на проспекте Кузнецова пострадала пенсионерка. 82-летняя женщина отравилась угарным газом.